В частности, расчет ударного беспилотника поразил автомобиль на ходу, обездвижив его, после чего вторым точным попаданием полностью уничтожил машину

МОСКВА, 19 августа. /ТАСС/. Расчеты БПЛА группировки войск "Южная" уничтожили два украинских пикапа, нарушив снабжение противника боеприпасами и провизией.

Об этом сообщили в Минобороны России.

"В районе населенного пункта Северск расчетом БПЛА 123-й отдельной мотострелковой бригады Южной группировки войск был обнаружен движущийся пикап снабжения ВСУ. Расчет ударного беспилотника поразил автомобиль на ходу, обездвижив его, после чего вторым точным попаданием полностью уничтожил машину. Расчетом БПЛА 79-го отдельного разведывательного батальона 3-й общевойсковой армии Южной группировки войск в районе Северска был обнаружен еще один пикап противника, используемый в целях подвоза боеприпаса и провизии в темное время суток. Точным сбросом с ударного БПЛА автомобиль и военное имущество противника были полностью уничтожены", - сказали в ведомстве.