Российские военные также ударили по центру сборки украинских БПЛА

МОСКВА, 19 августа. /ТАСС/. Российские войска нанесли поражение складам ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов, а также цеху сборки беспилотников дальнего действия ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение складам ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов, цеху сборки беспилотных летательных аппаратов дальнего действия, пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 142 районах", - говорится в сообщении военного ведомства.