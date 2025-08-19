Более 70% солдат украинской армии не хотят воевать, отметил солдат добровольческого отряда имени Мартына Пушкаря

МЕЛИТОПОЛЬ, 19 августа. /ТАСС/. Более 70% солдат украинской армии не хотят воевать, а оставшиеся 20-30% являются ярыми нацистами, рассказал ТАСС солдат добровольческого отряда имени Мартына Пушкаря, бывший военнослужащий ВСУ с позывным Сова.

"В украинской армии ситуация вообще не очень. Где-то процентов 70 вообще не хотят воевать. Если там процентов 20-30, так это уже ярые нацисты, которые ни перед чем не остановятся. Их спасет только могила", - сказал он.

Сова отметил, что сразу после того, как он попал в ВСУ, у него возникло желание перейти на сторону России.