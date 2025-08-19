Кроме того, опубликованы кадры воздушных таранов беспилотников ВСУ, в том числе тяжелых гексакоптеров "Баба-яга", и систем связи, в том числе Starlink

МОСКВА, 19 августа. /ТАСС/. Минобороны РФ опубликовало кадры поражения гаубицы "Богдана", а также бронированной и автомобильной техники, а также систем связи ВСУ расчетами FPV-дронов испытательного центра перспективных беспилотных технологий Минобороны России "Рубикон".

"Минобороны России опубликовало кадры поражения автомобильной и бронированной техники (в том числе иностранного производства), элементов систем связи, позиций ВСУ, а также кадры воздушных таранов БПЛА противника в зоне проведения специальной военной операции расчетами FPV-дронов испытательного центра перспективных беспилотных технологий Минобороны России "Рубикон", - говорится в сообщении.

На кадрах с беспилотников видно поражение украинской гаубицы "Богдана", а также наземного робототехнического комплекса, бронетранспортера M113, бронеавтомобиля Kirpi, а также ряда других боевых бронированных машин и пикапов. Кроме того, опубликованы кадры воздушных таранов беспилотников ВСУ, в том числе тяжелых гексакоптеров "Баба-яга", и систем связи, в том числе Starlink.