Артиллеристы Южной группировки уничтожили огневые точки ВСУ в ДНР

В число приоритетных задач подразделений группировки входит контрбатарейная борьба, отметили в Минобороны России

МОСКВА, 19 августа. /ТАСС/. Добровольцы группировки войск "Южная" уничтожили с помощью гаубицы "Мста-Б" и ударных беспилотников два миномета и укрытие в ДНР. Об этом рассказали в Минобороны России.

"В районе Константиновки подразделениями Добровольческого корпуса Южной группировки войск выявлена огневая позиция вражеского миномета, а также укрытие личного состава во дворе полуразрушенного домовладения. Точными попаданиями 152-мм гаубицы "Мста-Б" и ударных БПЛА миномет и вражеское укрытие были полностью уничтожены. На Северском направлении расчетом БПЛА 2-й отдельной гвардейской артиллерийской бригады была выявлена замаскированная позиция вражеского 120-мм миномета в одной из лесополос. Мощным артиллерийским налетом 152-мм гаубиц "Мста-Б" цель была успешно и быстро поражена", - говорится в сообщении.

В ведомстве подчеркнули, что в число приоритетных задач подразделений группировки входит контрбатарейная борьба. Уничтожение артиллерии ВСУ лишает передовые позиции противника огневой поддержки, что позволяет российским подразделениям успешно продвигаться вперед.