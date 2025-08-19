Потери противника составили до отделения пехоты

МОСКВА, 19 августа. /ТАСС/. Расчет гаубицы "Мста-Б" группировки войск "Южная" уничтожил укрывавшихся в блиндаже военнослужащих ВСУ в районе населенного пункта Клебан-Бык в ДНР. Об этом сообщили в Минобороны России.

В окрестностях населенного пункта Клебан-Бык были обнаружены перемещения групп пехоты ВСУ, а также долговременная огневая точка и блиндаж с личным составом противника.

"Координаты выявленных целей переданы расчету 152-мм гаубицы "Мста-Б" гвардейского артиллерийского соединения Южной группировки войск. Точными ударами с применением высокоточного корректируемого артиллерийского боеприпаса "Краснополь" во взаимодействии с расчетом БПЛА артиллеристы уничтожили оба укрытия ВСУ вместе с личным составом", - говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что потери противника составили до отделения пехоты.