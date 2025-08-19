По докладам авианаводчика, личный состав ВСУ был уничтожен

МОСКВА, 19 августа. /ТАСС/. Вертолет Ка-52М армейской авиации в зоне ответственности группировки российских войск "Север" уничтожил солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ) в лесистой местности. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Удар наносился авиационными ракетами по разведанным целям противника. После применения авиационных средств поражений экипаж выполнил противоракетный маневр, выпустил тепловые ловушки и вернулся на площадку вылета", - говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что по докладам авианаводчика, личный состав ВСУ был уничтожен.