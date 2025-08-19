ТАСС: ВСУ рассматривают возможность расформирования одной из бригад из-за потерь

Причиной является практически полное ее уничтожение ВС РФ

ДОНЕЦК, 19 августа. /ТАСС/. Украинское командование рассматривает возможность расформирования 93-й отдельной механизированной бригады ВСУ после потери ею боеспособности под Константиновкой. Об этом сообщили ТАСС в российских силовых структурах.

"Есть подтвержденная информация о том, что в ВСУ рассматривают возможность расформирования 93-й бригады. Причина - практически полное ее уничтожение нашими силами", - сообщили в силовых структурах.

Ранее в силовых структурах сообщили ТАСС, что подразделения 3-го армейского корпуса Южной группировки войск под Константиновкой в ДНР практически уничтожили 93-ю отдельную механизированную бригаду ВСУ.