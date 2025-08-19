Операторы "Рубикона" уничтожили высотные беспилотники ВСУ

Операторы "Рубикона" сбили многофункциональные "Фурии", разведывательные "Мара" и "Лелеки", разведывательно-ударные "Домахи" и другие

МОСКВА, 19 августа. /ТАСС/. Минобороны РФ опубликовало кадры тарана беспилотников ВСУ расчетами FPV-дронов испытательного центра перспективных беспилотных технологий Минобороны России "Рубикон".

"Воздушными таранами боевых групп по ПВО центра "Рубикон" были сбиты многофункциональные "Фурии", разведывательные "Мара" и "Лелеки", разведывательно-ударные "Домахи" и другие", - говорится в сообщении.

Среди других целей, уничтоженных операторами "Рубикона" - FDG-33, "Ласточка", "Патриот", DXLM, а также другие беспилотники ВСУ.