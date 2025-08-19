Бойцы Южной группировки уничтожили платформу, подвозившую боеприпасы ВСУ

В Минобороны отметили, что артиллеристы 2-й отдельной гвардейской артиллерийской бригады Южной группировки обнаружили в районе Серебрянки пункт управления БПЛА ВСУ, откуда запускались дроны - корректировщики артиллерии противника

МОСКВА, 19 августа. /ТАСС/. Подразделения Южной группировки с помощью беспилотника уничтожили роботизированную платформу ВСУ, подвозившую боеприпасы украинским военным. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Расчетом БПЛА 77-го отдельного мотострелкового полка в районе Константиновки была обнаружена и точным попаданием ударного БПЛА уничтожена роботизированная платформа ВСУ, использовавшаяся для подвоза боеприпасов к передовой. Оставшись без снабжения, бойцы противника были вынуждены отступить, что позволило подразделениям ВС РФ продвинуться вперед, заняв новые позиции", - говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что артиллеристы 2-й отдельной гвардейской артиллерийской бригады Южной группировки обнаружили в районе Серебрянки пункт управления БПЛА ВСУ, откуда запускались дроны - корректировщики артиллерии противника. "Мощным огневым налетом 152-мм гаубиц "Мста-Б" позиция противника была полностью уничтожена", - подчеркнули в Минобороны.