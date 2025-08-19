По данным российских силовых структур, основная ее часть дислоцируется в Липцах

МОСКВА, 19 августа. /ТАСС/. Несколько отрядов наемников, в основном из Латинской Америки, входят в состав бригады "Хартия" Нацгвардии Украины. Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах.

"13-я отдельная бригада НГУ "Хартия" выполняет задачи на харьковском направлении в зоне ответственности группировки "Север". Основная ее часть дислоцируется в Липцах. В состав бригады входит несколько отрядов наемников, в основном из Латинской Америки, о ликвидации которых неоднократно сообщалось ранее", - отметил собеседник агентства.

Ранее в силовых структурах сообщали, что в Липцах Харьковской области большие потери несут 92-я отдельная штурмовая бригада ВСУ и 13-я отдельная бригада Нацгвардии Украины "Хартия".