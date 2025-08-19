В российских силовых структурах обратили внимание на то, что Европа планирует превратить Украину в подобие сторожевого пса

МОСКВА, 19 августа. /ТАСС/. НАТО и Евросоюз определят численность контингента украинских вооруженных сил, а также численность армии. Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах.

Там отметили, что министр обороны Украины ранее заявлял, что украинцам не стоит ждать демобилизации даже в случае заключения мирной сделки.

"Шмыгаль добавил, что вопрос о том, будет ли армия в 1 млн или 800 тыс., или будет иметь другое количество, сейчас просчитывается. Кроме того, идут переговоры с партнерами о численности контингента украинских вооруженных сил, необходимого для надежной защиты восточного фланга Европы и НАТО", - указал собеседник агентства.

Он обратил внимание на то, что Европа планирует превратить Украину в подобие сторожевого пса. На это, в том числе, указывает то, что западные лидеры в открытую указывают Киеву, что нужно делать и как себя вести: "Начиная от установления численности ВСУ, заканчивая [тем], какой костюм необходимо одеть президенту Украины для визита куда-либо".