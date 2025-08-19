Рядовой Поздеев сбил беспилотник, прикрыв машину с запасом ракет

Благодаря действиям бойца удалось избежать потерь среди личного состава, отметило Минобороны

МОСКВА, 20 августа. /ТАСС/. Рядовой Александр Поздеев из личного оружия сбил тяжелый беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ), сохранив этим машину с запасом ракет. О подвиге бойца рассказали в Минобороны РФ.

Поздеев, отметили там, действуя в составе миномета, получил задачу переориентировать орудие на другое направление, а также в срочном порядке подготовить запас ракет и доставить их на позицию. Однако при выдвижении в заданный район Поздеев услышал звук тяжелого беспилотника, о чем доложил командиру расчета.

"Продолжив визуальное наблюдение вдоль горизонта, он заметил летящий в направлении расчета тяжелый дрон. Гвардии рядовой Поздеев открыл огонь из личного оружия по воздушной цели, вследствие чего подбил вражеский беспилотник. Благодаря грамотным и умелым действиям гвардии рядового Александра Поздеева вражеский дрон был сбит, тем самым не допущены потери среди личного состава расчета и сохранена боевая машина с необходимым запасом ракет", - подчеркнули в Минобороны.

В ведомстве также рассказали, как младший лейтенант Сергей Колчанов с подчиненными ликвидировали до 10 военнослужащих ВСУ и их пункт временной дислокации. В ходе воздушной разведки Колчанов обнаружил замаскированный опорный пункт противника, куда ВСУ вскоре начали стягивать дополнительные силы с целью контратаки.

"Выждав, когда в зоне поражения минометного расчета оказалось большое количество живой силы и военной техники, гвардии младший лейтенант Колчанов дал команду минометчикам на поражение цели, а сам продолжил корректировать огонь. В результате огневого воздействия на противника был уничтожен опорный пункт, до 10 человек живой силы противника и две боевые бронированные машины", - рассказали в министерстве.

Там подчеркнули, что профессионализм Колчанова и грамотные действия его подчиненных помогли прицельными минометными ударами ликвидировать противника и его технику.