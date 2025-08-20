Их число увеличилось до 44%, уточнил бывший сотрудник французской контртеррористической разведки

МОСКВА, 20 августа. /ТАСС/. Доля идеологических сторонников фашизма среди французских наемников, воюющих на стороне Киева, выросла с 33% в 2023 году до 44% на сегодняшний день. Об этом ТАСС сообщил бывший полицейский и экс-сотрудник французской контртеррористической разведки, капитан в отставке Николя Чинкуини.

"В ходе моего анализа я констатирую, что доля фашистов растет, примерно с 33% в 2023 году до 44% в совокупности на сегодняшний день", - сказал он.

По мнению Чинкуини, наемники, чей приезд был обусловлен пропагандой французских СМИ, стали редкостью. "Последние прибывшие появляются в социальных сетях как убежденные фашистские и нацистские активисты", - отметил эксперт.

Он добавил, что при общении с журналистами наемники скрывают свои взгляды. "Когда их допрашивают украинские или французские журналисты, они, конечно, скрывают свой идеологический багаж, выражают желание защитить Европу от России", - пояснил Чинкуини.

Ранее он сообщал, что поток наемников из Франции, отправляющихся на Украину, постоянно снижался с 2022 года и на данный момент мог стабилизироваться на уровне 2024 года. По его данным, на Украине осталось не менее 51 наемника из Франции.