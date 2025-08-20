В России запатентовали комбинированный фургон для доставки питания военным

Согласно патенту, машина состоит из бронированного корпуса с фарой-искателем и боковыми дверьми, силовой установки, трансмиссии и ходовой части на базе боевой машины десанта

МОСКВА, 20 августа. /ТАСС/. Военная академия материально-технического обеспечения им. генерала армии А. В. Хрулева Министерства обороны РФ оформила патент на десантируемый комбинированный фургон для подвоза продуктов питания военнослужащим. Это следует из документа, имеющегося в распоряжении ТАСС.

"Технической задачей полезной модели является придание возможности десантирования комбинированного фургона парашютным способом из самолетов и защиты механика-водителя и транспортируемого продовольствия, находящихся внутри бронированного корпуса после десантирования в районах ведения боевых действий", - говорится в документе.

Согласно патенту, фургон состоит из бронированного корпуса с фарой-искателем и боковыми дверьми, силовой установки, трансмиссии и ходовой части на базе боевой машины десанта. Кроме того, там подчеркивается, что транспортировка хлебобулочных изделий выполнена по нормам ГОСТ и СанПин в предназначенных отсеках.

"Герметичный бронированный корпус имеет броню, которая защищает механика-водителя и запасы транспортируемого продовольствия от стрелкового или другого вооружения при использовании десантируемого комбинированного фургона в районах ведения боевых действий после десантирования", - подчеркивается в документе.

Фургон-амфибия на воздушной подушке

Кроме того, военная академия запатентовала комбинированный фургон-амфибию на воздушной подушке.

"Техническая задача полезной модели заключается в обеспечении возможности передвигаться в условиях зимнего бездорожья по маршруту, имеющему в том числе реки, на которых происходит ледостав или ледоход и отсутствуют мосты и переправы, к тому же в сложных метеорологических условиях и осуществлять одновременный подвоз готовой пищи в термосах, свежих и консервированных продуктов, а также хлебобулочных изделий потребителям малых мобильных групп", - информируется в документе.

Как отмечают авторы патента, фургон способен выполнить свою задачу за счет воздушной подушки, которая образуется камерным способом под напором вентиляторов.

Конструктивно фургон состоит из кузова смешанной конструкции, разделенного металлическими перегородками с отверстиями на два отсека: один предназначен для перевозки хлебобулочных изделий, а второй - изотермический - для готовой пищи и других продуктов. Для транспортировки хлебобулочных изделий в отсеках установлены стойки направляющих, на которых закреплены лотки, что соответствует требованиям ГОСТ и СанПиН.