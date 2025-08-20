Военный ВС РФ рассказал, что женщину эвакуировали, и сейчас она в безопасности

ДОНЕЦК, 20 августа. /ТАСС/. Украинские войска в селе Вороное Днепропетровской области выселили пенсионерку из собственного дома в сарай. Об этом рассказал ТАСС командир штурмовой группы 5-й танковой бригады группировки войск "Восток" с позывным Ангел.

"У нас был такой случай, что бабушку старую вэсэушники прям из дома выгнали в сарай, оставив ее без еды, без воды. Сами закрепились в ее доме", - сообщил командир.

Он рассказал, что после освобождения населенного пункта от ВСУ, 84-летняя женщина была обессилена. "Мы ее с ложечки кормили", - добавил боец. Он подчеркнул, что женщину смогли эвакуировать, в настоящее время она в безопасности.

16 августа в Минобороны РФ сообщили об освобождении населенного пункта Вороное Днепропетровской области.