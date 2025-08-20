Также штурмовик 5-й танковой бригады группировки войск "Восток" отбил четыре попытки контратаки со стороны противника

ДОНЕЦК, 20 августа. /ТАСС/. Штурмовик 5-й танковой бригады группировки войск "Восток" с позывным Ангел рассказал, что в одиночку менее чем за сутки зачистил от Вооруженных сил Украины (ВСУ) порядка 14 домов в селе Вороное Днепропетровской области, а также отбил четыре попытки контратаки со стороны противника.

"Было зачищено несколько домов - порядка 14. Затем была такая ситуация, что было уже темно, враг накатывал с севера и с северо-запада, со своей территории, заезжал на технике. Приходилось открывать огонь. Так, четыре наката отбил. Время там летит колоссально быстро. Ну, условно, меньше суток заняло", - сказал штурмовик.

Он добавил, что ВСУ также пытались атаковать штурмовика при помощи гексакоптера, с которого сбрасывали противотанковые мины.

Минобороны РФ 16 августа сообщило об освобождении населенного пункта Вороное Днепропетровской области.