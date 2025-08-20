Российские бойцы также порзаили несколько единиц автомобильной техники, сорвав планы ВСУ на проведение ротации

МОСКВА, 20 августа. /ТАСС/. Операторы ударных дронов Восточной группировки уничтожили танк ВСУ в Днепропетровской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"В районе населенного пункта Хорошее Днепропетровской области разведчики с воздуха обнаружили украинский танк, передвигающийся по дороге на огневую позицию. Операторы ударных беспилотников отработали по нему FPV-дронами, уничтожив его вместе с экипажем", - говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что также российские бойцы уничтожили несколько единиц автомобильной техники, сорвав планы ВСУ на проведение ротации.

Кроме того, отметили в Минобороны, в районе населенного пункта Камышеваха в ДНР артиллерийская разведка Восточной группировки зафиксировала огневые позиции ВСУ, оборудованные в лесополосе. "По координатам, переданным с беспилотников, расчеты орудий группировки войск "Восток" нанесли прицельный удар. В результате уничтожены несколько блиндажей и огневые точки противника", - добавили в оборонном ведомстве.