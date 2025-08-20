Удар нанесли расчеты FPV-дронов 44-го армейского корпуса

МОСКВА, 20 августа. /ТАСС/. Российские операторы ударных дронов Северной группировки войск взорвали скрытые позиции и пехоту противника в Харьковской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Расчеты FPV-дронов 44-го армейского корпуса группировки войск "Север" уничтожили замаскированные укрытия и скопления живой силы ВСУ в зоне проведения СВО на харьковском направлении", - говорится в сообщении.

В ведомстве подчеркнули, что операторы ударных дронов на каждый выход берут с собой специальные детекторы, которые не только показывают появление объекта в небе, но и указывают на его модель, а каждый боевой вылет проводится с разных позиций, чтобы предотвратить обнаружение расчетов.