Боевую задачу выполнили артиллеристы группировки

МОСКВА, 20 августа. /ТАСС/. Артиллеристы и расчеты БПЛА группировки войск "Юг" уничтожили пункт управления БПЛА и отряд пехоты противника в районе Северска в ДНР. Об этом сообщили в Минобороны России.

"На северском направлении подразделения 3-й общевойсковой армии Южной группировки войск выявили место запуска вражеских беспилотников. С помощью ударного БПЛА была поражена антенна противника, лишив вражеских артиллеристов корректировки огня. После вывода из строя ретранслятора мощным огневым налетом расчетов 152-мм гаубиц "Мста-Б" из состава 2-й отдельной гвардейской артиллерийской бригады вражеские укрытия были полностью уничтожены", - говорится в сообщении.

Отмечается, что спасаясь бегством, группа противника покинула позиции, но была поражена артиллерийским огнем и окончательно ликвидирована попаданиями ударных БПЛА.

В ведомстве подчеркнули, что уничтожение пунктов управления БПЛА лишает противника средств коммуникации, разведки и корректировки.