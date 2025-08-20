Артиллеристы группировки также порзаили живую силу противника

МОСКВА, 20 августа. /ТАСС/. Российские артиллеристы группировки "Центр" из гаубицы "Мста-С" взорвали пункт запуска беспилотников вместе с украинскими военнослужащими на красноармейском направлении СВО. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Артиллеристы самоходной гаубицы 2С19 "Мста-С" группировки войск "Центр" в ходе боевой работы уничтожили расчет БПЛА ВСУ, засевший в полуразрушенном доме на красноармейском направлении. Прямые попадания 152-мм снарядов уничтожили операторов беспилотной авиации и полностью разрушили укрытия противника. Помимо этого, расчет артиллерии подавил опорный пункт ВСУ в лесополосе, который препятствовал продвижению российских штурмовых групп", - говорится в сообщении.

В ведомстве подчеркнули, что уничтожение этих целей значительно ослабило оборону ВСУ на этом участке фронта.