Удар нанесли авиационными ракетами по разведанным целям противника

МОСКВА, 20 августа. /ТАСС/. Экипаж вертолета Ми-28НМ уничтожил личный состав ВСУ в зоне ответственности Северной группировки войск. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Экипаж армейской авиации на вертолете Ми-28НМ поразил живую силу противника расположенную в лесистой местности в зоне ответственности группировки войск "Север", - говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что удар наносился авиационными ракетами по разведанным целям противника. После применения средств поражения, экипаж выполнил противоракетный маневр и вернулся на площадку вылета.

"По докладам авианаводчика, личный состав ВСУ был уничтожен", - отметили там.