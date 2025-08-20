Мобилизованные, пойманные на улицах, сдавались без боя и рассказывали ужасные вещи, говорит командир взвода ВС РФ

МОСКВА, 20 августа. /ТАСС/. Мобилизованные украинские военные в Вороном Днепропетровской области сдавались в плен при приближении российских военнослужащих. Об этом рассказал командир взвода с позывным Орел в видео, предоставленном Минобороны России.

"Когда мы спустились вниз по улице, зачистив дома, чем ближе к их линии соприкосновения, тем враг меньше огрызается и больше [военных] сдаются. Там в основном сидят мобилизованные, пойманные с улицы, и рассказывают ужасные вещи о том, как их поймали, как их заставляли взять в руки автомат. Поэтому, подходя к их укрепам, [мы видели], как они просто поднимают руки и сдаются", - рассказал боец.

При этом, по его словам, в тылу населенного пункта "враг сидит матерый" - украинские военнослужащие обороняются и отстреливаются. "Это его ошибка. Потому что он в любом случае будет побежден", - подчеркнул Орел.

16 августа в Минобороны России сообщили об освобождении населенного пункта Вороное Днепропетровской области.