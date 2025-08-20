Штурмовая группа незаметно подошла к позициям противника в тепловизионных плащ-накидках

МОСКВА, 20 августа. /ТАСС/. Штурмовые подразделения ярославских десантников заняли и зачистили опорный пункт ВСУ западнее Часова Яра, сообщили в Минобороны России.

"Штурмовые подразделения 299-го гвардейского парашютно-десантного полка Ивановского гвардейского воздушно-десантного соединения из состава Южной группировки войск в ходе наступательных действий улучшили положение по переднему краю, заняли и зачистили опорный пункт ВСУ западнее н. п. Часов Яр в ДНР", - говорится в сообщении.

Там рассказали, что в ходе разведывательных действий с воздуха десантники вскрыли систему обороны и основные огневые точки противника в опорном пункте в одной из лесопосадок. Штурмовая группа крылатой пехоты в темное время суток выдвинулась к украинскому опорному пункту в тепловизионных плащ-накидках, которые позволили военнослужащим незамеченными приблизиться к позициям украинских подразделений.

"Первыми двумя фугасными зарядами они [российские десантники] оглушили противника и предложили ему сдаться, на что он открыл ответный огонь, начался контактный бой, в результате которого наши штурмовики применили еще один фугасный заряд, после чего зашли в блиндаж и зачистили его", - рассказал командир парашютно-десантного батальона ярославских десантников с позывным Тайга.

В ведомстве уточнили, что после захвата опорного пункта десантники заняли оборону и приступили к его удержанию до подхода подразделений закрепления.