Цель поразили при помощи гаубицы Д-30

МОСКВА, 20 августа. /ТАСС/. Артиллеристы 58-й армии группировки войск "Днепр" уничтожили из гаубицы Д-30 украинский опорный пункт в Запорожской области, тем самым позволив штурмовикам продвигаться вперед и выполнять поставленные задачи. Об этом рассказали в Минобороны России.

"Расчет артиллерийского орудия Д-30 группировки войск "Днепр" уничтожил опорный пункт ВСУ, обеспечивая продвижение штурмовых групп в Запорожской области", - говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что данный успех артиллеристов свидетельствует о высокой эффективности взаимодействия разведывательных и огневых средств группировки войск "Днепр". Расчеты ударных беспилотников круглосуточно выявляют в лесопосадках замаскированные военные объекты, автомобили повышенной проходимости, которые ВСУ применяют для переброски личного состава. Боевая работа ведется как при помощи корректировки с разведывательного БПЛА, так и в режиме свободной охоты. Точные удары артиллеристов группировки из Д-30 по позициям ВСУ обеспечивают прикрытие и поддержку продвижения российских штурмовых групп в Запорожской области.