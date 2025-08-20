Командир Ангел: в Вороном приходилось вступать в контактный бой с нацистами ВСУ

По словам командира штурмовой группы, бойцы ВСУ и наемники яро боролись за каждый метр земли

МОСКВА, 20 августа. /ТАСС/. Российским военнослужащим приходилось вступать в контактный бой с некоторыми ярыми нацистами ВСУ при освобождении населенного пункта Вороное в Днепропетровской области. Об этом рассказал командир штурмовой группы с позывным Ангел в видео, предоставленном Минобороны России.

"Есть такие ярые, так сказать, нацисты, которые придерживаются своей идеологии или, может, под влиянием каких-то химических или дурманящих веществ встают напропалую и не дают хода назад. И с ними только такой путь, как контактный бой", - сказал военнослужащий.

По словам Ангела, украинские военные "боролись за каждый метр земли", было множество беспилотников, в том числе гексакоптеров "Баба-яга", большое скопление техники, средств радиоэлектронной борьбы. Военнослужащий подчеркнул, что "противник может и готов, но натовское вооружение ему все равно не помогает", поскольку российское вооружение лучше и не выходит из строя после многодневного выполнения боевой задачи. "А противник морально сломлен. Где-то прибегает к помощи наемников, которые встречаются на боевой задаче", - пояснил командир штурмовой группы.

16 августа в Минобороны России сообщили об освобождении населенного пункта Вороное Днепропетровской области.