ДОНЕЦК, 20 августа. /ТАСС/. Украинские войска в селе Вороное Днепропетровской области оборудовали бетонные укрепления и саркофаги, рассказал ТАСС командир штурмовой группы 5-й танковой бригады группировки войск "Восток" с позывным Ангел.

"Бетонные саркофаги, дзоты. Есть как обычные рвы, есть и из бревен. Скажу так - неплохие укрытия", - сказал командир.

При этом, как уточнил военнослужащий, эти укрытия не выдержали высокой интенсивности ударов, нанесенных российской артиллерией.

16 августа в Минобороны РФ сообщили об освобождении населенного пункта Вороное Днепропетровской области.