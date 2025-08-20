Операторы БПЛА группировки также наносят удары по живой силе противника

МОСКВА, 20 августа. /ТАСС/. Операторы ударных беспилотников Центральной группировки войск уничтожают личный состав и разрушают инженерные сооружения ВСУ на красноармейском направлении. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Операторы ударных беспилотных летательных аппаратов соединения специального назначения группировки войск "Центр" разрушают инженерные сооружения и уничтожают личный состав украинских формирований на красноармейском направлении", - говорится в сообщении.

В ведомстве рассказали, что в ходе боевой работы военнослужащие выводят из строя антенны и ретрансляторы, которые используются украинскими военными для усиления сигнала и увеличения радиуса действия дронов. "Одной из приоритетных целей в борьбе за превосходство в воздухе являются пункты управления БПЛА, обнаруженные средствами радиоэлектронной разведки", - пояснили в Минобороны.

Там добавили, что в дневное и ночное время российские операторы дронов ведут борьбу с мульти- и гексакоптерами противника, защищая подразделения от атак в воздухе.

"Боевая работа расчетов FPV-дронов группировки войск "Центр" по уничтожению пунктов управления БПЛА ВСУ позволяет расчистить воздушное пространство и создать благоприятные условия для продвижения наших штурмовых подразделений вглубь обороны противника на красноармейском направлении СВО", - подытожили в Минобороны.