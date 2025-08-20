По словам командира новосибирского отряда, бойцы стоят на позициях в шлемах в жару 35-40 градусов, ВСУ оказывают активное сопротивление

НОВОСИБИРСК, 20 августа. /ТАСС/. Штурмовые подразделения из Сибири продолжают наступление в зоне СВО в Донбассе в условиях 30-градусной жары. Об этом сообщил ТАСС командир новосибирского отряда "Орион" Андрей Панферов.

"Сейчас работаем по задачам, которые предполагают наступление. Условия, в которых находимся - это жара 35-40 градусов. Сейчас чуть поменьше, градусов 30. Люди на позициях, в шлемах", - сказал он.

Он отметил, что идет непрерывный обстрел позиций минометами и FPV-дронами. По словам Панферова, ВСУ оказывают сильное сопротивление. "Идем аккуратно, потому что терять людей не хотим", - пояснил собеседник агентства.

По его словам, противник выстроил серьезную оборону. "Есть система препятствий, стальная проволока, и, безусловно, очень много минных полей. В очень тяжелых условиях инженерная разведка выполняет боевые задачи, потому что идет непрерывная атака дронами на боевые машины и саперные расчеты, которые проходят", - добавил он.