Российские военные предотвращают доставку штурмовиков ВСУ на красноармейском направлении

МОСКВА, 20 августа. /ТАСС/. Расчеты ударных беспилотных летательных аппаратов 56-го отдельного батальона специального назначения (ОБСпН) 51-й гвардейской армии Южного военного округа (ЮВО) уничтожают автомобили противника на красноармейском направлении, предотвращая доставку штурмовых подразделений и материальных средств к переднему краю.

"В ходе полетов ударных FPV-дронов в режиме свободной охоты вблизи линии боевого соприкосновения расчеты 56 ОБСпН выявляют движение автомобильной техники с украинскими боевиками и наносят точные удары, уничтожая автомобили. При необходимости осуществляется повторный вылет в район уничтожения для подтверждения результатов попадания и уничтожения живой силы противника", - говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что оперативная и грамотная боевая работа расчетов БПЛА 56 ОБСпН 51-ой гвардейской общевойсковой армии лишает противника возможности подвоза живой силы к переднему краю и оперативного маневра, что способствует постоянному продвижению российских войск.