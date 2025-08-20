Штурмовики Южной группировки ВС РФ отработали штурм опорных пунктов ВСУ

Военные отработали скрытное приближение к позициям противника, эвакуацию раненых и зачистку блиндажей и окопов

МОСКВА, 20 августа. /ТАСС/. Российские мотострелковые подразделения Южной группировки отработали штурм опорных пунктов противника в лесистой местности в ходе тренировок. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"В Донецкой народной республике (ДНР) военнослужащие мотострелковых подразделений Южной группировки войск в ходе тренировок отрабатывают штурм опорных пунктов противника, расположенных в лесной местности", - говорится в сообщении.

В ведомстве рассказали, что на тренировках отрабатывается скрытное приближение к позициям противника, зачистка блиндажей и окопов, а также эвакуация раненных. Цель тренировок, пояснили в Минобороны, это доведение всех действий военнослужащих до автоматизма, что упростит боевую отработку в стрессовой ситуации.

"Особое внимание уделяется организации взаимодействия, связи с командным пунктом, навыкам ведения огня из любого стрелкового оружия, крупнокалиберных пулеметов, ручных гранатометов, качественному выполнению индивидуальных и групповых нормативов", - добавили в министерстве.