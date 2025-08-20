"Беспилотные системы": дроны Supercam S350 применяются на всех направлениях СВО

С помощью этих БПЛА российские войска наводят артиллерийские расчеты на цели противника

МОСКВА, 20 августа. /ТАСС/. Российские военнослужащие применяют разведывательные беспилотники Supercam S350 различных модификаций и поколений на всех участках фронта в зоне СВО. Об этом ТАСС сообщил официальный представитель ГК "Беспилотные системы".

"Supercam S350 разных поколений и модификаций выполняют задачи на всех направлениях СВО. Согласно сводкам Минобороны, Supercam активно применяют бойцы группировки войск "Север", в т. ч. в приграничном районе Курской области, на Белгородчине, в Харьковской и Запорожской областях, они работают в составе группировок войск "Центр", "Восток", "Запад", на снабжении спецназа "Ахмат", у десантно-штурмового Донского казачьего полка в Крыму, круглосуточно ведут разведку позиций ВСУ на южнодонецком направлении СВО. За время проведения специальной военной операции Supercam S350 различных подразделений побывали по всей линии боевого соприкосновения", - сказал он.

Собеседник ТАСС отметил, что с помощью данных дронов российские войска осуществляют наведение артиллерийских расчетов по целям противника. "Они работают по наведению расчетов буксируемых пушек "Гиацинт-Б" и орудий М-46, самоходных гаубиц "Мста-С" и самоходных пушек "Гиацинт-С", самоходных артиллеристских установок "Гвоздика", гаубиц 2С3 "Акация", 120-мм миномета "Сани", реактивных систем залпового огня БМ-21 "Град", РСЗО "Смерч" и "Торнадо-С", оперативно-тактических ракетных комплексов "Искандер-М", противотанковых ракетных комплексов "Фагот", другой техники, а также барражирующих боеприпасов, FPV-дронов и авиации", - отметил представитель организации.