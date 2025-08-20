Учения прошли на общевойсковом полигоне в Калининградской области

МОСКВА, 20 августа. /ТАСС/. Военнослужащие пулеметных расчетов воздушного наблюдения Ленинградского военного округа на огневой подготовке уничтожили низколетящие беспилотники условного противника. Об этом ТАСС рассказали в Минобороны России.

"Пулеметные расчеты воздушного наблюдения 11-го армейского корпуса Ленинградского военного округа уничтожили низколетящие БПЛА условного противника в рамках огневой подготовки на общевойсковом полигоне в Калининградской области", - сказали там.

В министерстве отметили, что в ходе обучения личный состав поразил ростовые и движущиеся мишени, имитирующие беспилотники, на расстоянии от 500 до 1 000 м. Также военнослужащие отработали приемы заряжания, прицеливания и ведения огня с турели со спаренными пулеметами ПКМ по наземным и воздушным целям.

В ведомстве добавили, что особое внимание было уделено отработке взаимодействия внутри расчета, а также смене секторов обстрела и поддержанию устойчивого темпа стрельбы. "По окончании стрельб руководитель оценил работу военнослужащих на отлично", - рассказали в министерстве.