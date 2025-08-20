Также российские бойцы ударом БПЛА поразили полевой склад противника

МОСКВА, 20 августа. /ТАСС/. Операторы БПЛА 4-й отдельной мотострелковой бригады Южной группировки войск уничтожили пункт временной дислокации и полевой склад Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом ТАСС сообщили в Минобороны России.

Там отметили, что, обеспечивая поддержку наступающим подразделениям Южной группировки войск, операторы БПЛА 1 194-го мотострелкового полка 4-й отдельной гвардейской бригады продолжают выявлять и уничтожать противника не только на передовой, но и в глубине вражеской обороны.

"Разведчиками - операторами БПЛА в районе населенного пункта Нелеповка был выявлен пункт временной дислокации противника, вместе с которым был размещен склад военного имущества ВСУ. Точным попаданием первого же ударного БПЛА было поражено укрытие личного состава. Выжившие бойцы противника попытались сбежать, но слаженная и профессиональная работа расчетов БПЛА не позволила им этого сделать - ударные дроны Южной группировки войск настигли каждого", - сказали там.

Кроме того, попаданием ударного беспилотника было спровоцировано возгорание полевого склада, вследствие чего все хранящееся там имущество было полностью уничтожено.