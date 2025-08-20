Боец Орел: после отступления из Вороного ВСУ уничтожали дома местного населения

Украинские войска применяли артиллерию и беспилотники, уточнил военнослужащий

ДОНЕЦК, 20 августа. /ТАСС/. Украинские войска после отступления из Вороного в Днепропетровской области уничтожали уцелевшие дома мирного населения. Об этом рассказал ТАСС командир штурмового взвода 5-й танковой бригады группировки войск "Восток" с позывным Орел.

"Особенность - это вражеская жестокость, так как после взятия данного населенного пункта его практически стерли с лица земли, оставили лишь фундамент, домов нет", - сказал командир.

Он уточнил, что для уничтожения населенного пункта ВСУ применяли артиллерию и беспилотники.

16 августа в Минобороны РФ сообщили об освобождении населенного пункта Вороное Днепропетровской области.