Противник потерял до отделения пехоты, сообщили в Минобороны

МОСКВА, 20 августа. /ТАСС/. Операторы беспилотников и артиллеристы Южной группировки войск уничтожили пункт временной дислокации Вооруженных сил Украины (ВСУ), потери противника составили до отделения пехоты. Об этом сообщили в Минобороны России.

Там рассказали, что в ходе наблюдения за местностью вокруг Клебан-Быкского водохранилища было выявлено местоположение пункта временной дислокации ВСУ в жилой застройке населенного пункта Катериновка.

"После доразведки по цели был нанесен артиллерийский удар. В ходе огневого поражения укрытие ВСУ вместе с личным составом уничтожены. Потери противника составили до отделения пехоты", - отметили в ведомстве.

Перед этим, добавили в Минобороны, на константиновском направлении в ДНР операторы беспилотников при попытке преодоления водной преграды заметили военнослужащих ВСУ. Их координаты были переданы расчету 152-мм гаубицы "Мста-Б" гвардейского артиллерийского соединения Южной группировки.

"В результате огневого поражения военнослужащие ВСУ были уничтожены. Попытка перемещения пресечена", - указали в министерстве.