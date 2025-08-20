Основую часть подразделений выводят на восполнение потерь, на месте остается один батальон

МОСКВА, 20 августа. /ТАСС/. Командование ВСУ выводит из-под Сум основную часть подразделений 129-й отдельной тяжелой механизированной бригады для восполнения потерь. Об этом сообщили ТАСС в российских силовых структурах.

"На сумском направлении командование ВСУ выводит основную часть подразделений 129-й отдельной тяжелой механизированной бригады на восполнение потерь, оставляя 237-й батальон этой бригады", - сказали там.

Ранее силовики сообщали о переброске на сумское и харьковское направления подразделений более 40 бригад и полков ВСУ с разных участков фронта, они несут потери.