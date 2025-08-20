В ЛНР при разминировании чаще всего обнаруживают артснаряды

Также среди частых находок саперов противотанковые мины и кассетные суббоеприпасы иностранного производства

ЛУГАНСК, 20 августа. /ТАСС/. Инженерно-саперные подразделения МЧС России с начала года разминировали в Луганской Народной Республике 696 га. Как сообщил ТАСС начальник ГУ МЧС России по ЛНР, генерал-лейтенант внутренней службы Евгений Кацавалов, чаще всего при разминировании территории региона саперы обнаруживают артиллерийские снаряды, противотанковые мины и кассетные суббоеприпасы иностранного производства.

"Инженерно-саперными подразделениями главного управления [МЧС России по ЛНР] с начала 2025 года обследовано и разминировано 696 га территорий Луганской Народной Республики, обезврежено 230 единиц взрывоопасных предметов. Наиболее часто при обследовании территорий встречаются артиллерийские снаряды, противотанковые мины ТМ-62 и кассетные суббоеприпасы М-46 иностранного производства, а также противопехотные ПМН-2, 3б30 "Колокольчик" и динамическая защита ПМН-2", - сказал он.