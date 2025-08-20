Военная операция на Украине МО РФ показало кадры освобождения Новогеоргиевки в Днепропетровской области

Под натиском огня артиллерии и расчетов ударных БПЛА подразделения механизированной бригады ВСУ понесли потери и были вынуждены отступить, отметили в Министерстве обороны России