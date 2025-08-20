МО РФ показало кадры освобождения Новогеоргиевки в Днепропетровской области

МОСКВА, 20 августа. /ТАСС/. Министерство обороны России опубликовало кадры освобождения военнослужащими группировки войск "Восток" населенного пункта Новогеоргиевка в Днепропетровской области.
"Военнослужащие 57-й гвардейской мотострелковой бригады группировки войск "Восток" в результате наступательных действий освободили населенный пункт Новогеоргиевка в Днепропетровской области. Под натиском огня артиллерии и расчетов ударных БПЛА подразделения механизированной бригады ВСУ понесли потери и были вынуждены отступить. Над населенным пунктом установлен полный контроль, инженерно-сапёрные подразделения проводят разминирование местности от взрывоопасных предметов", - уточнили в военном ведомстве.