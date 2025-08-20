20 августа, 13:24
Военная операция на Украине

Бойцы РФ поразили пункт временной дислокации ВСУ у Клебан-Быкского водохранилища

© Минобороны России/ ТАСС
Также были обнаружены две долговременные огневые точки

МОСКВА, 20 августа. /ТАСС/. Российские военнослужащие Южной группировки войск уничтожили огневые точки и пункт временной дислокации ВСУ в районе Клебан-Быкского водохранилища в ДНР.

Читайте такжеВоенная операция на Украине. Онлайн

Об этом ТАСС сообщили в Минобороны РФ.

"В Донецкой Народной Республике (ДНР) на константиновском направлении в окрестностях Клебан-Быкского водохранилища операторами БПЛА Южной группировки войск в ходе воздушной разведки и патрулирования зон ответственности обнаружены две долговременные огневые точки и пункт временной дислокации личного состава ВСУ. Выявленные долговременные огневые точки и личный состав ВСУ уничтожены огнем расчетов артиллерии", - говорится в сообщении. 

Теги:
УкраинаРоссияВоенная операция на УкраинеДНР