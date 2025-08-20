Интернет облетели кадры, на которых сотрудники винницкого ТЦК догоняет автомобиль с детьми, после чего один из сотрудников разбивает стекло машины под крики детей, рассказали в российских силовых структурах

МОСКВА, 20 августа. /ТАСС/. Сотрудника территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкоматов) могут отправить на фронт в случае, если он не выполнит план по мобилизации. Об этом ТАСС рассказали в российских силовых структурах.

"Градус ненависти населения Украины к представителям власти растет с каждым днем. Как это не парадоксально, но это не из-за нежелания идти на фронт самих украинцев, а нежелания самих работников ТЦК идти защищать свою власть. Известно, что в случае невыполнения плана, "людолов" может сам оказаться на передовой", - указал собеседник агентства.

Он рассказал, что интернет облетели кадры, на которых сотрудники винницкого ТЦК догоняет автомобиль с детьми, после чего один из сотрудников разбивает стекло машины под крики детей. "Как выяснилось, представитель ТЦК занимался отловом людей в состоянии алкогольного опьянения, о чем свидетельствуют кадры, снятые неравнодушными гражданами", - добавил собеседник.

Кроме того, добавил он, стало известно, что в Волынской области сотрудники ТЦК открыли стрельбу по мирным жителям, которые хотели спасти от принудительно мобилизации инвалида, в результате этого пострадала пожилая женщина.