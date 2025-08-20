Боец Цапленков на УАЗе прорвался к окруженным сослуживцам

Гвардии младший сержант доставил российским военным боеприпасы и ракетное вооружение, а на обратном пути отвез двух тяжелораненых в безопасный район, рассказали в Минобороны

МОСКВА, 21 августа. /ТАСС/. Гвардии младший сержант ВС России Илья Цапленков прорвался на автомобиле УАЗ к попавшим в частичное окружение сослуживцам и доставил им боеприпасы. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Узнав по радиосвязи о критической ситуации штурмовой группы, оказавшейся в частичном окружении и испытывающей острую нехватку боеприпасов, младший сержант Цапленков немедленно принял решение, загрузил автомобиль УАЗ боекомплектом, сам сел за руль и отправился выручать боевых товарищей. Обладая опытом экстремального вождения, <…> прорвался к подразделению через дорогу смерти под плотным огневым воздействием противника", - отметили в ведомстве.

Там подчеркнули, что Цапленков успешно доставил 10 ящиков боеприпасов, включая ракетное вооружение для ПТУР, которые позволили штурмовой группе успешно отразить четыре контратаки противника с использованием бронетехники. На обратном пути Цапленков доставил двух тяжелораненых военнослужащих в безопасный район для дальнейшей отправки в госпиталь.

В Минобороны также рассказали о гвардии ефрейторе Артеме Елизарьеве, который при выполнении боевых задач в составе экипажа танка Т-90 помог уничтожить позиции противника и спас технику от атаки вражеских беспилотников.

"Уверенно управляя танком, Артем Елизарьев занял заблаговременно подготовленную огневую позицию, обеспечив эффективную работу экипажа танка. Благодаря грамотным и оперативным действиям, <…> экипаж успешно поразил назначенные цели противника, уничтожив два опорных пункта и несколько укрепленных позиций. При отходе танк попал под массированный обстрел FPV-дронов, однако <…> экипаж благополучно покинул опасную зону по заранее спланированному маршруту, избежав поражения", - говорится в сообщении.

В ведомстве подчеркнули, что слаженные действия экипажа и умелое управление танком позволили сохранить боевую машину и нанести противнику существенный урон.