В силовых структурах отметили, что упоминания о прямом участии "Азова" и "Айдара" на херсонском и запорожском направлениях в последнее время не подтверждаются

МОСКВА, 21 августа. /ТАСС/. Подразделения Сил специальных операций (ССО) и Главного управления разведки (ГУР) Украины фиксируются на херсонском и запорожском направлениях. Об этом ТАСС рассказали в российских силовых структурах.

"ВСУ представлены разнообразными механизированными, береговыми, территориальными и специальными подразделениями, в том числе спецназом ГУР, силами ССО, а также иностранными наемниками", - сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что упоминания о прямом участии запрещенных в РФ и признанных террористическими "Азова" и "Айдара" на этих направлениях в последнее время не подтверждаются, хотя и встречаются одноименные подразделения, которые могут быть с ними так или иначе связаны.

Решением Верховного суда РФ от 2 августа 2022 г. украинский националистический полк "Азов" признан террористической организацией. Его деятельность в России запрещена.