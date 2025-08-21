В российских силовых структурах также отметили, что наемники очень слабо организованы

МОСКВА, 21 августа. /ТАСС/. Наемники, из-за своей трусости и слабой организации, при первых проявлениях угроз бросают свои позиции и оставляют украинских солдат без прикрытия. Об этом ТАСС рассказали в российских силовых структурах.

"Наемники по своей натуре очень трусливы и слабо организованы. Они приехали что бы заработать денег и при малейшей угрозе бросают свои позиции, оставляя тем самым без прикрытия подразделения ВСУ. Ну, а если они не успевают вовремя сбежать - то неминуемо уничтожаются", - сказал собеседник агентства.