ТАСС: на херсонщине наемники организовали поставки наркотиков под видом свечей

В российских силовых структурах отметили, что вещества скрывали под слоем воска или парафина

МОСКВА, 21 августа. /ТАСС/. Наемники из стран Латинской Америки организовали поставки наркотиков в Херсонскую и Запорожскую области под видом окопных свечей. Об этом ТАСС рассказали в российских силовых структурах.

"Традиционно на херсонском и запорожском направлениях содержатся наемники из стран Латинской Америки (Колумбия, Венесуэла, Сальвадор, Никарагуа), Польши, Великобритании, Канады и, конечно же, США. При этом первые наладили поставки наркотических веществ через окопные свечи, легко скрывая их под слоем воска или парафина, прикрываясь благими намерениями. А наемники из США и Великобритании чаще всего встречаются на командных должностях либо выступают в качестве инструкторов", - сказал собеседник агентства.