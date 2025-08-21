Также противник потерял 58 беспилотников самолетного типа и 26 тяжелых боевых квадрокоптеров Р-18

МОСКВА, 21 августа. /ТАСС/. Российские войска за минувшие сутки уничтожили шесть наземных робототехнических комплексов, использовавшихся ВСУ для подвоза в зоне ответственности группировки войск "Запад". Об этом журналистам сообщил начальник пресс-центра группировки Леонид Шаров.

"За сутки потери ВСУ составили <…> 6 наземных робототехнических комплексов подвоза. Подразделениями ПВО и мобильными огневыми группами уничтожены 58 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа и 26 тяжелых боевых квадрокоптеров Р-18", - заявил Шаров.

Ранее в оборонном ведомстве сообщалось, что за минувшие сутки противник потерял до 245 военнослужащих в зоне ответственности группировки войск "Запад".