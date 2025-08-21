Противник также потерял 10 автомобилей

МОСКВА, 21 августа. /ТАСС/. Военнослужащие группировки войск "Восток" за сутки уничтожили танки Leopard, Т-64, станцию Starlink и 10 автомобилей. Об этом сообщил офицер пресс-центра группировки Алексей Яковлев.

"В течение суток ВСУ потеряли более 220 военнослужащих, 2 танка, Leopard и Т-64, 10 автомобилей, 2 станции радиоэлектронной борьбы, станцию спутниковой связи Starlink и 17 пунктов управления беспилотной авиацией", - сказал Яковлев.

Кроме того, в результате контрбатарейной борьбы было уничтожено орудие полевой артиллерии и пункт управления РСЗО ВСУ.