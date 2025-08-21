Также российские бойцы поразили наземный дрон противника

МОСКВА, 21 августа. /ТАСС/. Военнослужащие Восточной группировки войск уничтожили пункт управления БПЛА, наземный беспилотник и личный состав Вооруженных сил Украины (ВСУ) на южнодонецком направлении. Об этом рассказали в Минобороны России.

"Оператор разведывательного беспилотника с воздуха обнаружил наличие антенн и кабельных линий. По всем характерным признакам украинские националисты обустроили пункт управления и координации БПЛА. Определив точные координаты, артиллерийские расчеты группировки войск "Восток" нанесли прицельный удар из ствольной артиллерии. В результате огневого воздействия пункт управления БПЛА уничтожен", - сказали там.

В ведомстве отметили, что благодаря действиям военнослужащих группировки противник лишился возможности вести разведку и корректировку огня на этом участке фронта.

© Минобороны России

В Минобороны также рассказали про уничтожение силами группировки наземного дрона и живой силы ВСУ. "Ночью операторы ударных FPV-дронов группировки войск "Восток" выявили движение наземного беспилотника противника, предназначенного для перевозки грузов на передовые позиции ВСУ. Аппарат был атакован в момент выдвижения и полностью уничтожен. Также военнослужащие FPV-дронами нанесли удары по расчетам беспилотников и живой силе противника, чем пресекли попытки ВСУ усилить свои огневые позиции на данном участке фронта", - говорится в сообщении.