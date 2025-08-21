Боевую задачу выполнили артиллеристы 152-мм орудия "Гиацинт-Б", уточнили в Минобороны

МОСКВА, 21 августа. /ТАСС/. Российские военнослужащие 18-й армии группировки войск "Днепр" уничтожили из "Гиацинта-Б" пункт управления дронами и пехоту противника в Херсонской области. Об этом сообщили в Минобороны России.

"Артиллеристы 152-мм орудия "Гиацинт-Б" 18-й общевойсковой армии группировки войск "Днепр" прямым попаданием уничтожили пункт управления БПЛА и живую силу противника на правом берегу Днепра в Херсонской области", - говорится в сообщении.

В военном ведомстве добавили, что после уничтожения цели расчет оперативно замаскировал орудие, чтобы не допустить поражение личного состава и гаубицы ответным огнем противника.