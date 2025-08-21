Экипаж истребителя ударил по месту скопления личного состава врага

МОСКВА, 21 августа. /ТАСС/. Экипаж истребителя-бомбардировщика Су-34 Южной группировки войск уничтожил место скопления живой силы ВСУ в зоне проведения СВО, сообщили в Минобороны РФ.

"Экипаж многофункционального сверхзвукового истребителя-бомбардировщика Су-34 Воздушно-космических сил нанес удар по месту скопления личного состава ВСУ в зоне ответственности группировки войск "Южная". Удар наносился по заданным координатам авиационными бомбами с универсальным модулем планирования и коррекции", - отметили там.

В ведомстве добавили, что после подтверждения информации об уничтожении цели истребитель благополучно вернулся на аэродром вылета.